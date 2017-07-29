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﻿蘋果停售iPod Nano及iPod shuffle

2017-07-29 列印
　　隨著智能手機普及，許多人已轉用手機聽歌，美國蘋果公司周四宣佈停售兩款曾盛極一時的音樂播放器iPod Nano及iPod shuffle。iPod Touch將成為iPod系列中，唯一仍然繼續生產和銷售的產品。蘋果公司同時宣佈，將同屬iPod系列的iPod touch容量加倍，其中售價最貴的一款iPod Touch記憶容量將增至128GB，可儲存更多音樂檔案，每部售三百美元（約二千三百港元）。
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