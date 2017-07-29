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日報新聞 > 國際

﻿美通過對俄實施新制裁

2017-07-29 列印
　　美國參議院周四以絕大多數票表決通過對俄羅斯實施新制裁措施，令總統特朗普陷入兩難局面，需決定按照國會意願對俄採取強硬態度，抑或運用總統權力否決議案。俄羅斯政府其後就有關制裁作出報復，外交部要求美國在今年九月一日前，將駐俄大使館及總領事館的外交官人數，削減至四百五十五人，與俄羅斯駐美外交人員數目一致，俄方亦會於下月一日查封美國大使館在莫斯科擁有的一間別墅及一座倉庫，並警告這是第一步行動，之後會採取其他報復措施。
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