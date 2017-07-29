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﻿白宮通訊聯絡主任粗口罵幕僚長

2017-07-29 列印
　　美國白宮內部不和氣氛加劇，新任白宮通訊聯絡主任斯卡拉穆奇被揭周四與記者通電話時，口出惡言，以粗口大罵白宮幕僚長普里伯斯及首席策略師兼高級顧問班農。據報五十三歲的斯卡拉穆奇，於周四深夜與《紐約人》（The New Yorker）記者通電話時，滔滔不絕地指控普里伯斯洩密，指他是個「他媽的妄想型精神分裂症患者」。斯卡拉穆奇其後在社交網站Twitter發文承認有時用辭過火，「我以後會克制，但不會放棄為真實的特朗普而戰鬥。」並補充說「我犯了信任記者這個錯誤」，暗示不滿記者報道他說粗口。
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