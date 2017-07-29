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﻿巨型「怪物」侵渥太華 機械大蜘蛛惹圍觀

2017-07-29 列印
　　巨型怪物侵襲加拿大首都渥太華！當地居民和遊客在當地時間周四早上經過市中心鬧市街頭，赫然見到兩隻龐然大物，分別是一隻機械大蜘蛛「Kumo」，以及一隻機械馬龍混合體「Long Ma」。這是一項名為「La Machine」的活動，將一直舉行至周日晚上。率先登場的「Kumo」伏在天主教堂的尖頂「睡覺」，為免令教堂負荷過重，要由起重機吊起。直到周四晚上八時「Kumo」「睡醒」後，遂緩緩被吊回地面，整個過程吸引許多市民圍觀和拍照。至於馬龍混合體「Long Ma」則在渥太華市議會外面的廣場「睡覺」，並即將於周五早上醒來，屆時會沿着街道爬行，尋找它失去一對翅膀。
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