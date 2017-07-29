巨型「怪物」侵渥太華 機械大蜘蛛惹圍觀
西貢大蛇灣十年奪六命 船P瀡滑梯少年溺斃
夏日炎炎，出海「船P」慎防樂極生悲。一名十九歲應屆文憑試青年，昨天與同學往西貢大蛇灣遊船河，並首次落海游泳。他在船尾玩充氣滑梯時，疑熱身不足，瀡入水後突然抽筋，友人見他迅速沒頂後失蹤，隨即報警。拯救人...
2017-07-29
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吳立勝涉賄聯國官員 紐約法院裁定罪成
澳門地產富豪、全國政協委員吳立勝（Ng Lap Seng）涉嫌賄賂兩名聯合國官員，換取聯合國支持在澳門興建會議中心一案，美國紐約曼哈頓聯邦法院周四（二十七日）裁定他行賄、洗黑錢和貪污六項罪名全部成立，有機會面臨長達六十五年的刑期。控方又指吳立勝可能潛逃，法官修訂保釋條件，限令他留在住所等候判刑。 現年六十九歲的吳立勝，前年在曼哈頓住所被捕。控方指，吳立勝在二○一○至二○一五年間，向多明尼加駐聯合國副大使洛倫佐和前任聯合國大會主席約翰·阿什，提供逾一百七十萬美元（一千三百二十多萬港元）賄款，以換取在澳門興建一座造價數以十億美元的聯合國會議中心，將其打造成「亞洲日內瓦」...
2017-07-29
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否認瞞自衞隊行動報告 日女防相稻田朋美辭職
受到連串負面新聞打擊及被捲入自衞隊醜聞的日本女防衞大臣稻田朋美，昨正式宣佈為事件負責而辭職，並否認涉及隱瞞有關行動報告，首相安倍晉三亦迅速公開就任命責任向國民致歉。同日防衞省調查報告初步指，隱瞞自衞隊報告，是防衞事務次官黑江哲郎的指示。 五十八歲的稻田朋美昨早在記者會上神情肅穆地宣佈，決定辭去防衛大臣一職。一向被視為安倍心腹的稻田朋美，被指隱瞞日本自衞隊參與南蘇丹聯合國維和行動，她說，她否認有份下令隱瞞，不過，她說身為防衛大臣亦難辭其咎，要為事件負上重大責任。 向國民致歉 其後安倍在另一場合公開回應表示，對稻田朋美負有任命責任，就事件向國民致歉，並宣佈由外相岸田文雄...
2017-07-29
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滿湖花園盡覽無垠海景
西貢擁有不少洋房大宅，為香港著名豪宅地段之一。毗鄰銀線灣的滿湖花園，對正銀線灣海景，是次介紹洋房放盤，附有摩登時尚裝潢，採5房3套間隔，並有外連逾2,000方呎花園及平台，隨時感受大自然氣息。 ...
2017-07-29
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友邦騰訊成跌市元兇 恒指回軟失守27000點
港股於期指結算日受壓，友邦（01299） 及騰訊（00700）下跌，成跌市元兇，拖累恒指最多跌202點，尾市跌幅收窄，全日跌151點，恒指報26979點成交不足800億元。以全周計，恒指累積上升273點或1.02%；國指累積下滑31點或0.29%。 時富證券聯席董事鄧建初指，港股後市走勢，要留意下周一恒指能否於26962之上收市，若於此水平之上收市，有望再挑戰27000，否則穿此水平，大市將會有較大幅度的調整，初步於26500附近會有支持，若再穿此水平，較強支持位於26090。 港股周四穩站27000之上收市，周五適逢期指結算，開市即現沽壓，恒指低開123點，報27...
2017-07-29
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邁阿密交鋒 雙星最後打吡？
周六國際冠軍盃美國站，將有皇家馬德里及巴塞隆拿合演三十五年以來，首次在海外進行的西班牙國家打吡。然而，今次卻可能是兩軍盛傳離隊的加里夫巴利和尼馬的最後打吡，兩人各為前途打算，勢在邁阿密鬥得燦爛，不妨博和。（now632、ViuTV 99台明早7:30直播） 周六邁阿密上演的海外版國家打吡戰，焦點落在加里夫巴利和尼馬身上。後者逃稅風波隨著巴西法院周三宣判無罪已經告一段落，但轉投巴黎聖日耳門一事仍不斷發酵。 尼馬巴利前途未卜 消息指巴塞新帥華維迪亦不耐煩，希望下月七日前處理好所有轉會問題，專心備戰之後的西班牙超級盃。尼馬備受轉會傳聞困擾也好，仍受華維迪重用，近兩場國冠盃...
2017-07-29
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Moto Z2 Play合體打機
不少品牌曾開發模組手機，惟成功例子不多，Motorola Moto Z系列卻是其一，廠商早前順勢開發第二代，Moto Z2 Play同樣可以加裝一系列Moto Mods玩變身，當中全新的GamePad...
2017-07-29
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「游生」彈起 狂吸金 袁文傑貼地過平民生活
運氣嘅嘢話嚟就嚟！好似45歲嘅凍齡袁文傑，加盟無線不出一年已憑高收視劇《不懂撒嬌的女人》中嘅霸氣游生一角彈起，青靚白淨嘅佢自稱大叔，即被封「大叔男神」。商演、廣告及新戲接踵而來，應該好快夠錢買樓娶老婆...
2017-07-29
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巴士的點評——郭台銘醉翁之意在選總統
昨日提到台灣的「小碟經濟」變成豉油碟，有網友提問話不知我在講甚麼，其實小碟經濟是一個經濟學名詞，指一些本身經濟體積比較小的外向型經濟體。二○一五年民進黨蔡英文競選總統的時候，大談小碟經濟，更加講到台灣可以發揮內需市場，國防、綠能都可變成內需產業，兩年過去也不見到這些產業搞起來，只見到台灣跟大陸相關的旅遊產業大幅下跌。 政客喜歡豪情壯語，但卻很少兌現。台灣政府的豪情亦不少，今年初台灣的總統府就在英國《經濟學人》雜誌發表文章，題為讓「台灣再成為老虎」（Turning Taiwan into Tiger Again），結果半年過去，這隻老虎並沒有雄起，台灣經濟每況愈下，蔡英文的民...
2017-07-29
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選馬王知交替急
打從二○○五/○六年度的馬季計起，原來這十多年來，就自有苗禮德馬房的「雄心威龍」曾蟬聯過馬王寶座，其餘的馬王莫說蟬聯，連贏過兩屆也沒有一匹，情況有如走馬燈。此中足見，今時今日香港頂班馬的競爭是何其激烈，交替是何其迅速。 當然，曾是全球評分最高的「步步友」如非去完英國爭大賽後有傷有病，以牠獲選馬王那季贏馬時的目空姿態，應可多做一屆馬王，未能連任，只能說命途多舛。至於剛季獲選馬王的「佳龍駒」就更命苦，本來大好江山，當有望稱王稱霸多一兩個馬季，卻尚未登基便已離世，馬王地位亦屬追封性質。也因如此，新馬季亦肯定不會有見馬王連任。 在我初涉馬事的八十年代尾，情況倒有不同。問我，「及時而...
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