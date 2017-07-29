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﻿美快餐店滿人情味 為喪妻翁慶80大壽

2017-07-29 列印
美聯社
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　　住在美國德州埃爾帕索鎮的老翁約翰遜（Ed Johnson）很喜歡光顧當地的漢堡包快餐連鎖店Whataburger分店，幾乎每天都要去吃該店的煙肉雞芝士包加一杯咖啡作為早餐。最近店員為他送上驚喜，在店內用氣球佈置一番及預備生日蛋糕，慶祝他八十歲大壽。約翰遜的孫女卡爾說，祖母於去年四月去世後，祖父便變得很孤獨，每天都去那間快餐店吃東西，更與店員成為了好朋友，這個生日會帶來無限驚喜。卡爾稱，整個生日會除了有歡樂氣氛外，還令人感動得流淚，許多人都稱讚快餐店店員充滿人情味。
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