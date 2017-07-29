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﻿美笨賊打劫銀行 剝光豬被捕

2017-07-29 列印
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　　美國佛羅里達州勞德代爾堡市發生了一宗充滿喜劇感的劫案。一名男子打劫銀行逃走時，脫光衣服，一絲不掛地跑到街上，還被迫棄掉辛苦搶回來的鈔票，但他事後仍非常樂觀，聲稱這次經歷或許有助他發展諧星演藝事業。二十五歲男子施佩貝爾（Alexander Sperber）周二下午駕車到當地一間銀行，舉起手指模仿開槍手勢，要求銀行職員交出鈔票。結果他成功掠走四千七百美元（三萬六千多港元）奪門逃去，豈料銀行職員預先放在鈔票袋子內的一包紅色染料裝置突然爆發，弄污了劫匪衣服，他只好當街脫光衣服，還被迫棄掉那袋鈔票，最終被到場警員拘捕。聯邦調查局介入調查，已落案控告該名劫匪打劫銀行罪。
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