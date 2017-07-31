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﻿別府溫泉遊樂園開張 吸引3000人入場

2017-07-31 列印
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        日本溫泉勝地之一、日本大分縣別府市所構思的溫泉遊樂園得以實現！集溫泉與遊樂設施於一身的溫泉遊樂園「湯∼園地」前日（二十九日）正式揭幕，園內有溫泉旋轉木馬、溫泉過山車等遊樂設施，讓遊客可以一邊玩，一邊浸溫泉，不亦樂乎。不過，這座樂園是期間限定，僅開放三天，直至今日結束，前日甫開幕即吸引三千人入場，預計在三天內湧入樂園的遊客會達到一萬二千人。別府市去年推出了溫泉遊樂場「湯∼園地」的計劃宣傳片作為觀光宣傳，並在影片中承諾若影片點擊率超過一百萬，便會落實打造樂園，結果影片在三天內已突破一百萬人次點擊，別府市府現已兌現承諾，打造溫泉遊樂園。
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