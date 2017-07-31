﻿特朗普九歲粉絲獲邀遊白宮

美國加州九歲男童哈賓（Dylan Harbin）為了要跟總統特朗普交朋友，寫了一封信寄到白宮，日前獲白宮發言人桑德斯當眾讀出信件內容，創下白宮朗讀市民來信的新傳統。當時一度引來猜測指這封信是造假的，認為寫信的小朋友並非真有其人。不過，寫信人哈賓及其母親蘇安，日前一同亮相霍士電視台接受訪問，聲稱兩母子已接獲邀請到白宮一遊，蘇安稱一定會應邀到訪白宮，並指現在要開始儲備由加州到白宮的旅費。哈賓則說，寫信的目的是想跟總統交朋友，因為他認為特朗普是聰明的商人，又喜歡他穿著的西裝，對於收到白宮的回覆及邀請，哈賓表示感到十分興奮。