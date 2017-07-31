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﻿飽覽瑞士雪山景色 最長行人吊橋啟用

2017-07-31 列印
美聯社
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全球最長、位於瑞士的行人吊橋「歐洲大橋」（Europabrücke）上周六正式開放。吊橋連接采爾瑪特（Zermatt）鎮和格雷興（Grächen）鎮兩座山城，遊人沿途可飽覽馬特洪峰（Matterhorn）的壯麗景色。吊橋全長一千六百二十呎，離地二百七十八呎高，通道只有兩呎闊，正式啟用後，吸引不少人慕名而至，挑戰膽量。采爾馬特旅遊局表示，新吊橋的電纜重約八噸，配有防止擺動的系統。
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