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﻿中國首批人工繁殖綠海龜出世！

2017-07-31 列印
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　　中國首批全人工繁殖的綠海龜寶寶誕生了！廣東省海洋與漁業廳日前公佈喜訊，指第一窩全人工繁殖的海龜寶寶，已於上周一（二十四日）晚上在廣東出生。四隻海龜早前產卵十窩，共有八百三十枚卵，第一窩的九十九枚蛋成功孵出九十一隻小海龜，孵化率高達百分之九十一點九，標誌着中國綠海龜人工繁殖取得圓滿成功，相關技術已達到國際同行的水平。
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