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﻿池袋水族館　企鵝都識「飛」

2017-07-31 列印
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　　企鵝也可在天上「飛」！日本東京池袋一間水族館推出嶄新設計的全透明水族箱，建於遊人通道上方，每當遊人抬頭觀望在水缸中暢泳的企鵝，水缸自然地融入蔚藍天空之中，營造企鵝在天空飛翔、穿梭高樓大廈的畫面。水族館「Sunshine City」打造全新生態區，並於本月中正式開放，企鵝「飛翔」的新景點，成功吸引遊客、特別是家庭客參觀。除了打造全新水族館，該館同時設置配合非洲黑腳企鵝生態的戶外岩石活動區，模仿企鵝的實際生活環境。
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