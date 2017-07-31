 Advertisement
  • 2017年7月31日 星期一
  • 31º
  • 80%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 國際

﻿美轟炸機越朝鮮半島震懾北韓

2017-07-31 列印
　　北韓上周五再度試射洲際彈道導彈，令朝鮮半島緊張局勢進一步升溫。美國周日派出兩架B-1B戰略轟炸機飛越朝鮮半島，並先後與日本及南韓的空軍舉行演練。美國總統特朗普亦一改以往態度，批評中國在遏制北韓方面「只說不做」。

　　兩架B-1B轟炸機周六從關島安德森空軍基地起飛，當進入日本領空時，與日本航空自衞隊兩架F-2戰機演習，其後飛抵南韓，與南韓空軍四架F-15戰機會合，並在烏山空軍基地上空低飛，之後返回安德森空軍基地。美國太平洋空軍指，今次飛行任務是回應北韓本月兩度發射洲際彈道導彈。特朗普則在Twitter連珠炮發，批評中國「只說不做」，感到非常失望。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd