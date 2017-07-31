 Advertisement
  • 2017年7月31日 星期一
  • 31º
  • 80%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 國際

﻿南非球場人踩人事故22死傷

2017-07-31 列印
　　二○一○年南非世界盃決賽場地、約翰內斯堡第一國民銀行球場，上周六舉行季前熱身賽事期間發生人踩人事故，釀成兩死二十傷，其中一名傷者情況危殆。事發時凱薩酋長和奧蘭多海盜正進行打吡賽，但球場其中一個閘口發生球迷互相踐踏。事緣球賽門票早於兩周前售罄，全場爆滿，據報有人售賣假門票，以致發生混亂情況，大批球迷爭先恐後擠進球場，推撞時發生慘劇，直到救援人員到場後情況受控，多人要由擔架抬上救護車送院。肇事球場又被稱為「足球城」，可容納八萬七千人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd