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﻿西班牙音樂節大火兩萬樂迷疏散

2017-07-31 列印
　　西班牙巴塞羅那舉行大型電子音樂節期間發生火警，表演台前的擴音系統突然起火，火花四射，大批樂迷倉皇逃命，逾二萬二千人要緊急疏散，幸無釀成人命傷亡。事發於上周六晚在聖科洛馬德格拉梅內的Tomorrowland Unite Spain音樂節場地，表演台一邊突然起火，現場化為一片火海，火舌碎片不斷跌落，濃煙滾滾，有人射水灌救，但亦有觀眾不顧安危，舉起手提電話拍攝火場情況。主辦單位事後在社交網頁指是因技術故障引起事故，相信是舞台左邊一個音響首先起火，有目擊者稱當時台上有煙花效果伴隨表演，相信是煙花導致大火。
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