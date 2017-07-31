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日報新聞 > 國際

﻿里約開始部署萬名士兵 Rio begins deploying 10,000 troops

2017-07-31 列印
        The Brazilian armed forces have begun deploying 10,000 troops in the state of Rio de Janeiro to help the fight against organised crime.　BBC

　　巴西武裝部隊開始在里約熱內盧州部署一萬名士兵，協助打擊有組織罪行。　英國廣播公司
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