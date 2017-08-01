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﻿澳圖炸機疑犯來自黎巴嫩

2017-08-01 列印
　　澳洲警方上周六（七月二十九日）搗破一宗企圖炸毀客機的陰謀。據當地傳媒報道，四名被捕疑犯是兩對黎巴嫩裔父子，計劃將土製炸彈偽裝成電動絞肉機，然後以手提行李帶上由雪梨飛往中東的一班客機。據報四人正在製造一種「非傳統」裝置，能夠在爆炸後釋出令全機人死亡或動彈不得的硫基（sulphur-based）氣體。據悉，警方得知該裝置已準備就緒，促使他們採取拘捕行動。

　　司法部長基南形容四人的襲擊計劃「頗為精密」，企圖偷運炸彈上機，然後引爆。法官批准警方把四人未經審訊拘留七天調查，而警方周一繼續在雪梨五個住宅單位蒐證。
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