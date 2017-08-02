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﻿佐治古尼夫婦捐款 助敍難民兒童就學

2017-08-02 列印
        荷里活男星佐治古尼（George Clooney）和國際人權律師妻子阿邁勒（Amal Clooney），計劃在今年幫助近三千名在黎巴嫩的敍利亞難民孩童就學。古尼正義基金會（Clooney Foundation for Justice）宣佈，與Google合共捐出二百二十五萬美元（一千七百五十五萬港元），協助近三千名敍利亞孩童就學，佐治古尼夫婦表示，該基金會與聯合國兒童基金會合作，幫助七所公立學校教育目前沒有就學的學生，捐款將用在交通、學校用品和教師培訓等，他們說：「我們不想因為他們運氣不好，在錯誤的時間出生在錯誤的地方，而失去一整個世代。」
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