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﻿梅拉尼婭翻穿戰衣 舊裙會白宮見習生

2017-08-02 列印
  模特兒出身的美國第一夫人梅拉尼婭，不時以優雅的華衣美服示人，但她並不介意戰衣循環再用。四十七歲的梅拉尼婭周一穿著一襲白色露肩連身及膝裙，和白宮東翼一批見習生會面。原來她曾於去年五月在特朗普在印第安納州共和黨總統初選勝出後，和丈夫同台亮相時穿過。兩張照片都顯示梅拉尼婭露出招牌笑容，留有一頭長髮，唯一分別是今次梳了單側披肩髮型。
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