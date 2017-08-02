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﻿英少年讀最長單字 惜未能納議事記錄

2017-08-02 列印
　　英國一名十六歲少年在下議院開會時，說出了長達四十五個英文字母的單字「pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis」（火山矽肺症），是在英國議會使用過的最長單字，可惜無法成為正式紀錄。布賴恩（Michael Bryan）上月十四日在青年專責委員會（Youth Select Committee）開會時，提到兒童及年輕人的心理治療常被忽略，他認為心理和生理問題應受到同等重視。在生理問題方面，他舉了「火山矽肺症」為例。可惜當時的討論不是在議會程序中，因此無法登上議事記錄。布賴恩事後表示，他無意打破記錄，但希望藉此喚起社會對心理健康問題的關注。
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