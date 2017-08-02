﻿美專家料北韓明年部署洲際導彈

美國傳媒周一報道，美軍偵測到北韓潛艇近日有異常及空前的活動，有跡象顯示曾於周日（三十日）測試潛射彈道導彈。這是北韓在七月內第三次進行此類測試，也是今年第四次，有美國專家估計，依北韓試射進度，明年確有可能開始部署洲際彈道導彈。



美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，北韓是在新浦海軍船塢測試潛射彈道導彈，主要是驗證彈道導彈的冷發射系統，即利用高壓蒸汽，在導彈燃點引擎飛行前，順利推動導彈從發射管彈射出去。



北韓現時擁有大約七十艘潛艇，但絕大部份都屬於舊款，不能發射彈道導彈。而根據美國的情報評估，北韓的潛射彈道導彈研發仍處於初步階段。有美國專家指出，北韓應能在明年之前，取得具備核武能力、能射到美國本土的洲際彈道導彈，但平壤當局先要克服載具重返大氣層的重要技術障礙。