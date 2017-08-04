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﻿築地火警波及著名食店

2017-08-04 列印
　　日本最大魚市場、東京著名旅遊景點築地市場昨傍晚發生火警，食肆林立的外市場一幢樓高三建築物起火，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，食客倉皇逃生，當局派出大批消防員、消防車到場灌救，火警並無造成傷亡。

　　事發在昨日傍晚約四時五十分，舒於東京中央區築地四町目的場外市場一幢樓高三建築物的一樓商店突然起火，火勢迅速蔓延，場冒出滾滾濃煙，火舌波及最少四幢樓宇，火場面積約二百平方米，著名廚房用品專門店大野屋商店亦受影響。據悉，起火位置場外市場最熱鬧的新大橋通一側，當地有多間著名食店。

　　大批食客得悉發生火警後倉皇逃生，當局派出四十三輛消防車、大批消防員到場灌救，火警並無造成傷亡，惟受影響店舖未知今日能否營業。

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