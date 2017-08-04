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﻿法九月起取消中小學生家課

2017-08-04 列印
　　法國總統馬克龍兌現競選承諾，取消中小學生家課。法國教育部長布蘭德周三宣佈，全國中小學從九月新學期開始，所有課後作業必須在學校完成，不准帶回家。他早前出席一項活動時表示，取消家課有助於消弭教育不平等；而法國不少家庭雙親均需外出工作，回家後難抽空陪子女做家課，故八成法國家長贊成取消家課。據悉，法國小學早在二○一二年已推動取消家課，新政策是將涵蓋範圍擴展至中學。
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