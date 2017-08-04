 Advertisement
  • 2017年8月4日 星期五
  • 27º
  • 95%
熱門： 項明生蔡若蓮楊鳴章失蹤深圳女生政治助理

日報新聞 > 國際

﻿明尼蘇達州學校爆炸11死傷

2017-08-04 列印
　　美國明尼蘇達州一所學校發生爆炸，最少造成十一人死傷。事發在周三早上約十時二十分，明尼阿波利斯市明尼哈哈學院懷疑洩漏天然氣引發爆炸，並引發大火，導致一幢校舍倒塌；據悉，學校當時舉辦暑期課程，有逾十名學生在校舍內。消防接報到場開喉灌救，並拯救被困人士，意外造成兩死九傷，所幸全部學生安全。警方表示，學校近日展開修葺工程，當局懷疑承建商施工時意外鑿穿天然氣管造成氣爆，令部份校舍倒榻，且引起火災。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd