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﻿澳洲在野工黨誓言辦共和公投 Australia's Labor opposition vows republic referendum

2017-08-04 列印
  Australia's Labor opposition has vowed to hold a referendum on whether the country should formally become a republic if it wins the next election.BBC

  澳洲反對黨工黨誓言，如果該黨贏得下次大選，將舉行公投，以決定澳洲應否正式成為一個共和國。

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