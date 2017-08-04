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﻿安倍改組內閣 河野太郎任外相

2017-08-04 列印
　　民望急挫的日本首相安倍晉三昨改組內閣，撤換多達四分之三閣員，其中岸田文雄調任執政自民黨政務調查會長，外務大臣由前外相河野洋平長子、前行政改革擔當大臣河野太郎接任。

　　安倍昨上午在自民黨總部召開臨時總務會，敲定黨領導層、新內閣成員名單，二階俊博、高村正齲別留任黨幹事長、副總裁，岸田文雄調任執政自民黨政務調查會長。麻生太郎、菅義偉分別留任副首相兼財相、內閣官房長官，外相則由河野太郎接任；小野寺五典再次擔任防衞相；自民黨前總務會長野田聖子擔任總務相。

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