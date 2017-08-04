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﻿葡萄牙小型機急降海灘撞死兩人

2017-08-04 列印
　　葡萄牙一架小型飛機緊急降落海灘時，意外撞死兩名泳客。事發在周三下午約四時五十分，一架載有機師及一名乘客的小型飛機疑因機件故障，在葡萄牙首都里斯本以南約三十公里一個海灘緊急降落，當時海灘上有大批泳客，部份人目睹飛機異常低飛跳入海中躲避，惟飛機突然急墜地面，一名五十六歲男子、一名八歲女童走避不及當場被撞死，另有一名婦人受輕傷送院；機上二人則沒有受傷，警方事後帶走二人調查。據悉，肇事小型飛機當時進行飛行訓練，當局將循機件故障方向調查事事件。
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