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﻿美成功試射民兵三型洲際導彈

2017-08-04 列印
　　北韓上周五再次試射火星十四洲際彈道導彈後，美國空軍全球打擊司令部周三表示，空軍當日凌晨二時十分今年第四次試射洲際彈道導彈，一枚沒有安裝彈頭的民兵三型洲際彈道導彈由加州范登堡空軍基發射，導彈飛行約六千七百五十九公里後落入太平洋馬紹爾群島誇賈林環礁的預定目標區。聲明強調，試射並非應對北韓挑釁行為，但美國核武系統時刻準備威懾、監測、防禦任何針對美國及盟友襲擊。
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