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﻿巴西國會「保皇」總統避停職受審

2017-08-04 列印
　　巴西國會眾議院全會以二百六十四票贊成、二十百十七票反對、兩票棄權，支持將總統特梅爾涉嫌受賄案提交至聯邦最高法院，惟因贊成票數未達全體議席三分之二，故案件不會移送最高法院處理，特梅爾將繼續擔任總統。 今年六月，巴西總檢察長雅諾特正式檢控特梅爾受賄，檢方認定，特梅爾透過其前顧問接受當地肉類生產加工企業賄賂，由於特梅爾為現任總統，在法院立案審判須經眾議院授權，由國會決定是否提交最高法院審理。
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