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﻿密蘇里州少女 奪美國妙齡小姐后冠

2017-08-04 列印
        本年度美國妙齡小姐總決賽日前在亞利桑那州首府鳳凰城舉行，現年十七歲的密蘇里州佳麗蘇菲亞，憑標致五官、甜美笑容、一頭烏黑長髮，力壓其餘五十州佳麗榮膺后冠。即將入讀堪薩斯大學法學院的她希望，畢業後可成為人權律師為弱勢社群發聲，並呼籲所有美國人，尤其是年輕人更加關注對弱勢社群待遇；且說，社會應尊重與包容弱勢社群，並非弱勢社群忍耐，認為忍耐只是第一步，最終需要創造一個健全、沒有障礙社會，令人毋須過着忍耐生活。
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