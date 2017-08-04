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﻿一擲八萬蚊 中國遊客豪飲1878年威士忌

2017-08-04 列印
　　瑞士聖莫瑞茲瓦爾德豪斯酒店的酒吧「撒旦之地」珍藏二千五百瓶罕有威士忌，名列健力士世界紀錄大全全球最大威士忌酒吧，一名年輕中國遊客日前與友人光顧該酒吧，該批人士對麥卡倫威士忌特別感興趣，其間該名男子竟原意花費九千九百九十九瑞士法郎（約八萬零六百八十港元），點一杯一八七八年釀製的威士忌。酒吧負責人原本向對方表示，不會販賣該瓶威士忌，惟對方堅持，負責人最終致電身兼酒店東主的父親諮詢意見；其父幾經思索後決定要兒子冒險，酒吧負責人打開該瓶威士忌時亦戰戰兢兢，擔心古老軟木塞會碎裂，所幸一切順利。據悉，該瓶威士忌開瓶前身價達五萬瑞士法郎（約四十萬零三千港元）。
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