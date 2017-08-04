 Advertisement
  • 2017年8月4日 星期五
  • 27º
  • 95%
熱門： 項明生蔡若蓮楊鳴章失蹤深圳女生政治助理

日報新聞 > 國際

﻿美機械人打不死

2017-08-04 列印
　　美國MegaBots與日本公司水道橋重工將於本月美日機械人大戰敲響戰鼓，MegaBots日前在社交網站facebook上載影片，展示其機械人Eagle Prime性能。Eagle Prime雙腳裝有履帶，能流暢移動、轉彎，大炮發射的顏料彈亦輕易撞翻「鐵桶牆」，Eagle Prime最後與另一部機械人對戰，對方朝Eagle Prime猛烈開火，但它絲毫未損，更即時用機械臂打開對方駕駛艙防護蓋，駕駛員倉皇逃跑。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd