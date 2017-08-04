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﻿印度大象打劫馬鈴薯

2017-08-04 列印
　　印度西孟加拉邦一頭野生亞洲象疑因飢餓難耐，竟在高速公路截停一輛滿載馬鈴薯貨車，熟練地用鼻子扯掉車上蓬布，一次捲下數十顆馬鈴薯大快朵頤，司機雖擲鞭炮驅趕大象，但牠仍舊視若無睹用餐，直到填飽肚子後才心滿意足離開馬路返回森林。雖然該名貨車司機損失部份貨物，猶幸大象並無發難，亦無造成他人受傷。
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