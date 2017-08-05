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﻿波音787-800飛行測試 順道創作飛機型GPS繪畫

2017-08-05 列印
        一架波音七八七夢幻客機，周三由西雅圖起飛，展開十八小時長程耐力測試，飛越懷俄明、南達科他、明尼蘇達、威斯康辛、密蘇里等州多個等州份，最後返回西雅圖，飛行距離達九千七百五十五哩。原來毫不起眼試飛，最後卻引起全球網民關注，因為一個據追蹤飛機航線網站公佈該架波音夢幻測試機航線，起初看起似平平無奇的測試，最後卻變成一幅巨型GPS繪畫。該架飛機化身畫筆，在美國領空用繪畫一個巨大幻機客機外形。波音公司新機測試飛行素來以創意聞名，早前一名試飛員架駛全新的波音737 MAX飛機，測試飛行逾三千四百哩，在華盛頓、蒙大拿兩州上空寫下巨大「MAX」字樣。
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