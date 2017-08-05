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﻿澳圖炸飛機四疑犯受IS指使

2017-08-05 列印
　　澳洲警方上周搗破恐襲陰謀，拘捕四名疑犯，懷疑涉案人被極端組織伊斯蘭國（IS）高層指使，策劃在澳洲前往中東航班內，引爆炸彈並以毒氣攻擊，務求造成嚴重傷亡。

　　澳洲聯邦警察上周末在雪梨拘捕四人，懷疑他們準備發動恐襲，當局落案起訴其中兩人策劃恐怖襲擊罪名，昨在雪梨法院提堂；一人仍拘留調查，另一人調查後獲釋。

　　警方資料顯示，其中一名被告涉嫌在上月十五日，將偽裝成碎肉機的炸彈藏於託運行李內交予不知情同黨，準備由雪梨乘坐阿提哈德航空航班前往中東地區，其間引爆炸彈，惟因行李超重，對方未有帶該行李上機。

　　之後首被告又企圖製造毒氣彈，密謀在航機內發動毒氣攻擊，造成嚴重傷亡。警方懷疑，疑犯是受伊斯蘭國高層指使策劃襲擊陰謀。
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