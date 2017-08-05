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日報新聞 > 國際

﻿特朗普與澳總理對話曝光

2017-08-05 列印
　　白宮再次發生洩密事件，《華盛頓郵報》取得白宮通訊備忘錄，披露總統特朗普上任初期，與澳洲總理特恩布爾、墨西哥總統涅托對話內容；特朗普與涅托通話時，要求對方勿再公開表示拒絕支付興建兩國邊境圍牆費用，涅托則重申不會支付任何費用。特朗普與特恩布爾對話，雙方在接受難民上出現嚴重分歧，特朗普一再表明拒絕接受前政府簽署的難民協議，質疑澳洲向美國輸出該國不希望接收的難民，二人最終不歡而散，特朗普更直言與俄國總統普京對話更覺高興。
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