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﻿杜拜86層住宅大火無傷亡

2017-08-05 列印
　　杜拜一幢摩天住宅大廈昨凌晨時分發生火警，烈焰沖上半空，幸無造成傷亡。事發在昨凌晨約零時三十分，杜拜馬蓮娜區樓高八十六層的住宅大廈火炬塔突然起火，火勢迅速蔓延，波及超過四十層樓，現場冒出滾滾濃煙，不斷有碎片墜落街上。大批消防員接報到場開喉灌救，並疏散大廈居民，當局約三小時後撲滅火勢，大廈嚴重焚毀，幸好火警並無造傷亡。當局初步相信事件並無可疑，亦不涉恐怖主義，正調查起火原因。火炬塔兩年亦被祝融光顧，當時亦無造成嚴重傷亡。
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