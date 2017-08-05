 Advertisement
  • 2017年8月5日 星期六
  • 28º
  • 91%
熱門： 報名考CRE踩過界小型飛機電競音樂節一地兩檢

日報新聞 > 國際

﻿少女教唆男友自殺被判入獄

2017-08-05 列印
　　美國一名女子因透過通話、手機短訊教唆男朋友自殺，被裁定誤殺罪名成立，判處監禁兩年六個月。麻省警方二○一四年七月十三日發現羅伊在車上中一氧化碳毒身亡，調查後發現死者女友、當年只有十七歲的米雪卡特透過通話、手機短訊，教唆男朋友以不同方式自殺；警方發現羅伊一度放棄輕生惟女方勒令男友反回車廂。 法官早前裁定米雪誤殺罪成，批評她在生死關頭袖手旁觀，沒有報警，亦沒有勸阻男友；法官周四判她入獄兩年六個月，米雪最少服刑十五個月才可申請假釋。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd