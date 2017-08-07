﻿安倍：恪守無核三原則

昨日是日本廣島原爆七十二周年，逾五萬人在和平紀念公園出席紀念儀式，首相安倍晉三表示，日本會恪守無核三原則，實現世界無核化努力；廣島市長松井一實則批評北韓不斷推進核武發展，呼籲所有國家加入聯合國禁止核武條約。



昨清晨八時十五分，即一九四五年美軍向廣島投下原子彈一刻，和平公園敲響鐘聲，安倍與在場的民眾向原爆死難者默哀，他之後向原爆死難者獻花。



他至辭時重申，日本政府將堅守「不製造、不擁有、不運進核武器」的無核三原則，努力實現世界無核化。松井一實批評，北韓銳意發展核武，且頻密試射洲際彈道導彈，令東北亞地區局勢緊張，呼籲所有國家加入聯合國禁止核武條約。會場外有數百民眾示威，抗議安倍政府推動修改和平憲法，並要求安倍立即下台。