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﻿聯國通過更嚴厲制裁北韓

2017-08-07 列印
■安理會一致通過，對北韓採取更嚴厲制裁措施。美聯社
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　　平壤政府上月無視國際社會反對，再度試射洲際彈道導彈，聯合國安理會上周六一致通過，對北韓採取更嚴厲制裁措施。美日領袖讚揚安理會通過新制裁，中國常駐聯合國代表劉結一重申，中方堅持通過對話協商解決問題，反對半島生亂生戰。

　　在中國、俄羅斯支持下，安理會全體十五個成員國一致通過向北韓實施制裁措施，包括禁止該國出口礦產、停止輸出勞工等；另有九名北韓人列入黑名單，限制旅遊及凍結資產；亦有公司、銀行被凍結資產。美國總統特朗普讚揚安理會通過新制裁，日本首相安倍晉三稱國際社會已明確表達立場。劉結一重申，中方堅持實現朝鮮半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，並通過對話協商解決問題，反對半島生亂生戰。

　　中國外長王毅出席東盟外長會議期間與北韓外務相李勇浩會談，當面要求朝方停止挑釁行為。
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