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﻿英擬分三年支付脫歐「分手費」

2017-08-07 列印
　　英國與歐盟正展開脫歐談判，雙方一直就「分手費」金額意見分歧。英國傳媒引述消息人士透露，英方代表團或會向歐方提出，在二○一九年三月脫歐後，分三年每年支付一百億歐羅（約九百二十億港元）予歐盟。消息指，政府底線「分手費」是三百億至四百億歐羅（約二千七百六十億至三千六百八十億港元）；亦有指，首相文翠珊接受三百億歐羅以上金額。報道稱，倫敦當局得悉，歐盟談判代表會提出六百億歐羅（約五千五百二十億港元）「分手費」，而底線是五百億歐羅（約四千六百億港元）；雙方首階段談判可望於十月底完成，屆時將決定英國支付予歐盟金額。
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