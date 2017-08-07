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﻿委國制憲議會開除檢察總長

2017-08-07 列印
　　委內瑞拉政治危機升級，由總統馬杜羅發起成立的制憲大會，上周六罷免經常公開批評政府檢察總長奧爾特加，下令她出庭受審，委任親政府的申訴專員薩卜接任，並隨即宣誓就職。奧爾特加企圖返回檢察總長辦公室時，數十名全副防暴裝備警衞阻止她入內。她其後發表聲明，強調不接受罷免決定，矢言會繼續鬥爭，捍衞委內瑞拉人民利益，直至她呼出最後一口氣為止；且呼籲民眾及國際社會警惕馬杜羅的極權統治。
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