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日報新聞 > 國際

﻿霍士主持人涉性騷擾女同事

2017-08-07 列印
　　美國霍士新聞台再發生性醜聞，新聞節目主持人博林涉嫌向三名女同事發送不文照片，電視台已暫停其職務，直至完成內部調查。當地傳媒日前報道，十四名消息人士證實，博林數年前曾把露出下體照片發送給新聞台、財經台最少三名女同事。博林已透過律師否認指控，並發表聲明，強調所有不具名提出未經證實指控，均是不實、不公平，他會全面配合電視台調查作，希望盡快返回工作崗位。博林曾任商品期貨交易員，二○○八年加盟霍士新聞台，主持《The Fox News Specialists》、《Cashin’In》兩個節目。
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