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﻿臉書承諾新措施打擊假新聞 facebook promises new fake news measures

2017-08-07 列印
facebook is to step up its efforts to fight fake news by sending more suspected hoax stories to fact-checkers and publishing their online.BBC

　　臉書將加強打擊假新聞，把更多懷疑是騙人的新聞傳送給事實查核員，並在網上公佈他們的查核結果。英國廣播公司
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