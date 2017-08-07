﻿普京西伯利亞度假 赤膊釣魚Man爆！

普京是俄羅斯政治強人，他日前忙裏偷閒，與國防部長紹伊古等官員到西伯利亞度假兩天，其間他不忘展示男子氣概。克里姆林宮發放的相片顯示，普京一行人在森林露營，其間他無懼清涼天氣，赤膊在湖畔釣魚，並釣到一條梭魚；普京之後穿上潛水衣，乘坐橡皮艇到湖中，潛入冰凍湖水內用魚叉獵魚，普京使用魚叉技巧純熟，收穫甚豐。普京向來熱愛戶外活動，過往不時向外展示鐵漢形象，包括駕駛戰機、騎馬、潛水、狩獵等。