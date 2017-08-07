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﻿ 「侵侵廁紙」賣到缺貨

2017-08-07 列印
　  美國總統特朗普普就職以來，經常發表極具爭議言論，支持、反對者態度各走極端，而網上商店亞馬遜亦出現不少創意商品，讓顧客發洩一下怨氣。眾多商品中，以「特朗普廁紙」最多選擇，廁紙上除印有特朗普一本正經的樣貌外，以亦有以他的twitter留言作設計；其中一款「特朗普嘟嘴臉廁紙」，雖然每捆售價約七美元（約五十四港元），但銷售量異常好，剛推出不久便缺貨；另一款特朗普「屁屁」筆插每一個價值約十六美元（約一百二十五港元），同樣深受歡迎。
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