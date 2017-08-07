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﻿毛巾胸圍吸汗水 網民有讚有彈

2017-08-07 列印
　　炎炎夏日，不少女士均大汗淋漓，即使腋下使用止汗劑，亦難以清理胸部下沿汗水。美國一名女設計師研發一款毛巾胸圍，它使用吸汗的毛巾質料製造，外形像繞頸式比堅尼上衣，罩杯只覆蓋和吊住胸部。產品面世後大獲好評，有網民留言稱自己每天均在家中使用，亦有人認為它適合哺乳母親使用；但有意見認為毛巾胸圍設計醜陋，甚至認為該產品歧視胸部細小女性。而設計師亦承認，該產品是針對胸部較大者設計。
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