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﻿新郎搵豬仔證婚 激嬲嬌妻

2017-08-08 列印
        英國二十七歲消防員比利早前成功向交往四年的女朋友史蒂芙求婚，比利希望史蒂芙擁有一個永世難忘的婚禮，結果在女友綽號「小豬豬」中取得靈感，決定舉辦小豬主題婚禮，除特別訂製豬刑婚禮蛋糕外，更花費一萬四千英鎊（約十四萬二千港元），邀請來五十隻小豬擔任花仔花女，陪新娘行紅地氈。詎料史蒂芙踏上紅地氈，驚見大批小豬，即時面色一沉，比利曾向對方解釋，惟史蒂芙毫不理會，結果整個婚禮史蒂芙與一眾姊妹均流露出不悅表情，史蒂芙更拒絕與比利說話。
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