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﻿文在寅不容韓戰重演

2017-08-08 列印
　　韓國總統文在寅上台後，頻頻向北韓釋出善意，惟平壤政府未有回應。韓國傳媒報道，外長康京和周日出席東盟會議期間，曾與北韓外長李勇浩短暫交談，韓方要求朝方盡快回應兩韓對話建議，李勇浩則批評建議缺乏誠意。

　　報道稱，康京和當面呼籲朝方接受首爾政府提出的對話建議，透過軍事對話緩和朝鮮半島緊張局勢，並探討新一輪離散家庭團聚安排。

　　惟李勇浩回應稱，在歐美等國加強對朝施壓情況下，韓方建議兩韓重啟對話，明顯缺乏誠意。康京和則強調，韓方真誠邀請朝方對話，呼籲平壤當局響應。

　　美國總統特朗普周一與南韓總統文在寅通電話時，雙方一致認為北韓威脅日益增加，敦促國際社會落實聯合國安理會制裁。文重申，要以和平手段解決北韓核問題，不容許再次爆發韓戰。
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