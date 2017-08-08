 Advertisement
  • 2017年8月8日 星期二
  • 32º
  • 70%
熱門： Celine妹妹一地兩檢超時空男臣張文慈小赤狐

日報新聞 > 國際

﻿法逾18萬人聯署反第一夫人花錢

2017-08-08 列印
　　法國總統馬克龍上任不足三個月，因為削減預算、稅務改革、勞動改革等政策，支持率由當選時高達六成六，下跌至現時約五成四。馬克龍當選時承諾，會給予妻子特羅尼厄法國第一夫人的官式身份，令妻子可享有單獨預算設立辦公室、聘請幕僚。但超過十八萬法國民眾在網上聯署，反對給予第一夫人官式身份。反對者指，政府目前已安排二至三名助理、兩名秘書協助特羅尼厄處理日常事務，且有兩名特勤人員保護其安全，每年開支預算約為四十五萬歐羅（約四百一十五萬港元），認為經已足夠。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd