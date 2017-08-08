﻿法逾18萬人聯署反第一夫人花錢

大學聯招放榜，政府今年起每年撥出新教育開支，向每名合資格考生每年資助三萬元，報讀私立大專的學士學位課程，學生未能跨過八所資助大學門檻，再不愁沒出路。私大專業技能課程多，部份是八大所無，而學生亦可按個人能力，選讀專業培訓的高級文憑課程，將來一樣可以取得一門專長。 今年文憑試四萬八千多名考生中，有一萬七千六百多人經聯招取得八大資助學位，其他考生須另闢蹊徑升學。在政府新增資助下，鼓勵他們在私大選擇心儀科目。據十五所被列入受資助名單的私大中，不少熱門學科一早報名滿額，其中東華學院報名反應熱烈，申請人數達四千人，比去年多三成，學院的護理健康、醫療化驗、放射治療和職業治療學一早滿額，而...

2017-08-08