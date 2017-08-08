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﻿美國為首盟軍大削IS實力

2017-08-08 列印
　　敍利亞政府軍上周六向極端組織伊斯蘭國在中部霍姆斯省最後一個重要據點蘇赫奈市發動攻擊，成功奪回當地控制權。軍方稱，雙方交戰期間，當局摧毀伊斯蘭國大量軍事設施、武器裝備，擊斃多名組織頭目，大幅削弱伊斯蘭國實力。 敍軍奪回該市後，有助軍隊繼續向東推進，進攻由伊斯蘭國控制的敍利亞主要石油產地代爾祖爾省。在敍利亞政府軍、庫爾德部隊、美國為首其盟軍的多重進攻下，伊斯蘭國近日已喪失大片「國土」。
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